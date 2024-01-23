Хейли потратила на рекламную кампанию в Нью-Гэмпшире в два раза больше Трампа

По данным сервиса AdImpact, ее спонсоры потратили $31 млн на политическую рекламу

НЬЮ-ЙОРК, 23 января. /ТАСС/. Экс-постпред США при ООН Никки Хейли и ее спонсоры потратили $31 млн на политическую рекламу в штате Нью-Гэмпшир, то есть почти в два раза больше, чем ее соперник по предвыборной гонке, бывший американский лидер Дональд Трамп. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на данные сервиса AdImpact, отслеживающего и анализирующего рекламные объявления в США.

В 2023 году траты на предвыборную агитацию за Хейли в Нью-Гэмпшире, где проходят первые праймериз республиканцев, составили $18,7 млн. Еще $12,3 млн были потрачены с 1 по 22 января. При этом Трамп потратил на рекламу в этом штате $15,8 млн: $6 млн в 2023 году и $9,8 млн в 2024 году.

Всего в 2023 и 2024 годах кандидаты от Республиканской партии, включая Трампа, Хейли, а также их соперников, выбывших из президентской гонки, вложили в политическую рекламу в Нью-Гэмпшире более $77 млн долларов, следует из данных AdImpact.

Ранее о выходе из борьбы за выдвижение кандидатом в президенты от Республиканской партии объявили бизнесмен Вивек Рамасвами, экс-губернаторы штатов Нью-Джерси и Арканзас Крис Кристи и Аса Хатчинсон, а также губернатор Флориды Рон Десантис. Главным соперником Трампа осталась Хейли. Рамасвами и Десантис заявили, что поддерживают Трампа, Хатчинсон поддержал Хейли.

Согласно последнему опросу общественного мнения, проведенному совместно газетой The Boston Globe, телекомпанией NBC и Саффолкским университетом, Трамп на 22 процентных пункта опережает Хейли по уровню поддержки среди избирателей в штате Нью-Гэмпшир. За Трампа готовы проголосовать 60% респондентов. 38% опрошенных собираются отдать свой голос Хейли.