Советник Байдена обсудил с военными из Египта координацию усилий по деэскалации в регионе

По данным Минобороны Египта, стороны "подчеркнули важность согласования усилий по деэскалации текущей ситуации"

КАИР, 23 января. /ТАСС/. Координатор Совета национальной безопасности Белого дома по Ближнему Востоку и Северной Африке Бретт Макгерк в ходе встречи с министром обороны Египта Мухаммедом Ахмедом Заки указал на важность координации усилий по снижению градуса напряженности в регионе. Об этом сообщил официальный представитель египетского Минобороны Гариб Абдель Хафез по итогам переговоров, которые состоялись в Каире.

"В ходе встречи стороны обсудили ситуацию с нынешним кризисом в секторе Газа и то, какое влияние он оказывает на безопасность и стабильность во всем регионе, а также подчеркнули важность согласования усилий по деэскалации текущей ситуации", - написал представитель египетского военного ведомства на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Макгерк и Заки также высоко оценили "эффективную роль, которую играет Египет в вопросах поставок гуманитарной помощи в сектор Газа", и указали на необходимость "сохранения жизни представителей мирного населения", несмотря на обострение текущего положения дел в регионе.

Со своей стороны телеканал Asharq утверждает, что советник американского президента также встретился в египетской столице с руководителем Управления общей разведки Египта Аббасом Камелем и обсудил с ним новые инициативы, выдвинутые в рамках обсуждения сделки об освобождении израильских заложников, которые удерживаются в секторе Газа. Египетская сторона информацию о встрече Макгерка с Камелем пока официально не комментировала.

О планируемом визите советника Байдена на Ближний Восток сообщил 21 января американский интернет-портал Axios. Предполагалось, что он прибудет в Каир в воскресенье вечером, а после Египта направится в Катар. В качестве главной цели поездки политика в регион портал называл обсуждение ситуации со сделкой по освобождению заложников, захваченных палестинским радикальным движением ХАМАС.