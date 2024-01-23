Президент Кипра заявил, что население и инфраструктура Газы должны быть полностью защищены

Никос Христодулидис читает, что завершить войну в регионе можно, лишь "реанимировав ближневосточный мирный процесс на основе решения о создании двух государств, как это предусмотрено в резолюциях ООН"

НИКОСИЯ, 23 января. /ТАСС/. Мирное население сектора Газа и гражданская инфраструктура там должны быть полностью защищены. Об этом президент Кипра Никос Христодулидис заявил на зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге.

"Признавая право Израиля на самооборону <...>, я самым категорическим образом подчеркиваю, что все гражданские лица и гражданская инфраструктура должны быть полностью защищены. Разворачивающаяся трагедия имеет беспрецедентные по своим масштабам последствия", - сказал президент. Выдержки его выступления распространило правительственное Бюро печати и информации.

Христодулидис считает, что завершить войну в регионе можно, лишь "реанимировав ближневосточный мирный процесс на основе решения о создании двух государств [Палестины и Израиля], как это предусмотрено в резолюциях ООН". По его мнению, Евросоюз мог бы "вместе со своими партнерами-единомышленниками, такими как Великобритания и Соединенные Штаты, а также арабскими региональными партнерами" организовать обсуждение данного вопроса. "Я искренне верю, что это единственная возможность обеспечить условия для установления прочного мира и безопасности как для израильтян, так и палестинцев, а также предотвратить распространение кризиса за пределы региона", - добавил он.

Президент Кипра подтвердил готовность властей островного государства реализовать выдвинутую ими инициативу по организации морского коридора для доставки гуманитарной помощи населению Газы. "Кипрская инициатива организации морского коридора добавляет еще один маршрут к ныне действующим и будущим маршрутам <...> доставки гуманитарной помощи гражданскому населению в секторе Газа", - сказал Христодулидис, добавив, что международное сообщество могло бы внести свой вклад, воспользовавшись данным коридором.

Кипр предложил свою территорию для переправки по Средиземному морю из других стран гуманитарной помощи для жителей Газы. В Ларнаке развернут оперативный центр, способный принимать до 200 тыс. тонн гуманитарных грузов. В правительстве республики пояснили, что реализацию инициативы Кипра предполагается осуществлять в три этапа: на первом предусматривается использование десантных кораблей, в среднесрочной перспективе рассматривается решение по созданию плавучей платформы, а в долгосрочной - строительство закрытого порта.