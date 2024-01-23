Нетаньяху пообещал выделить почти $1 млрд северным районам Израиля на фоне эскалации

Премьер-министр обсудил ситуацию в этом регионе на встрече с руководителями местных администраций

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 января. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху дал указание выделить 3,5 млрд шекелей (около $930 млн) на развитие северных районов страны. Ситуацию в этом регионе, граничащем с Ливаном, он обсуждал на встрече с руководителями местных администраций, сообщила его канцелярия.

"Глава правительства поручил внести в ближайшие дни на утверждение правительства решение о развитии севера страны с бюджетом 3,5 млрд шекелей. В решении учтены аспекты, касающиеся внутренних дел, экономических вопросов и обеспечения безопасности", - говорится в сообщении.

По информации канцелярии, во встрече с главами северных администраций, помимо Нетаньяху, приняли участие министр обороны Йоав Галант, министры в военном кабинете Бени Ганц и Гади Айзенкот, министр стратегического планирования Рон Дермер и несколько других членов правительства. "Руководители местных органов власти рассказали о нуждах и проблемах эвакуированных жителей приграничных населенных пунктов, а также граждан, проживающих за пределами этих районов. Главы местных властей поддержали премьер-министра и членов узкого военно-политического кабинета в руководстве войной и заявили, что, несмотря на трудности в тылу, врага необходимо победить", - отметили в канцелярии Нетаньяху.

Сохраняется напряженность на северной границе Израиля, где регулярно происходят обстрелы с территории Ливана, на которые израильские военные отвечают огнем. По данным армейской пресс-службы, мишенями становятся объекты "Хезболлах". Из приграничных районов эвакуированы более 80 тыс. израильтян.