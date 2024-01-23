ХАМАС призвало ООН и МККК принять меры в связи с израильскими атаками на больницы Газы

В движении отметили, что израильская армия наносит "беспрерывные воздушные и артиллерийские удары, ставя под угрозу жизни пациентов, медицинского персонала и тысяч перемещенных лиц"

РАБАТ, 23 января. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС призвало ООН, Международный комитет Красного Креста (МККК) и Всемирную организацию здравоохранению (ВОЗ) принять меры в связи с ракетными атаками Израиля на больницы сектора Газа.

"Мы призываем ООН, МККК и ВОЗ принять незамедлительные меры и выполнить свои обязанности в отношении продолжающейся жестокой сионистской войны против больниц в секторе Газа, в том числе прямых ударов по медицинскому комплексу "Насер" и больнице "Аль-Амаль" в городе Хан-Юнис [на юге анклава]", - говорится в коммюнике ХАМАС, опубликованном в Telegram-канале.

Как отметили в движении, израильская армия наносит "беспрерывные воздушные и артиллерийские удары, ставя под угрозу жизни пациентов, медицинского персонала и тысяч перемещенных лиц".

По мнению ХАМАС, "преднамеренные и регулярные атаки [Израиля] на больницы [в секторе Газа] являются военным преступлением, происходящим в рамках всеобъемлющей геноцидной войны сионистов против палестинского народа в секторе Газа при полной поддержке властей США, которые являются соучастником этих преступлений".