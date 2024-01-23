В США заявили, что следят за голосованием в парламенте Турции по заявке Швеции в НАТО

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби также выразил надежду, что Венгрия, которая тоже не ратифицировала членство королевства в НАТО, следит за голосованием в законодательном органе Турции

ВАШИНГТОН, 23 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты внимательно следят за ходом голосования в парламенте Турции по вопросу одобрения заявки Швеции на членство в НАТО. Об этом заявил на регулярном брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Во-первых, мы понимаем, что парламент Турции может принять это решение сегодня. Конечно, мы очень пристально наблюдаем за этим, - сообщил чиновник. - Как сказал президент [США Джо Байден], Швеция более чем готова стать союзницей по НАТО, и мы, безусловно, с нетерпением ждем ее принятия в альянс, но я не буду забегать вперед решения турецкого парламента". Кирби также выразил надежду, что Венгрия, которая тоже не ратифицировала членство королевства в НАТО, следит за голосованием в законодательном органе Турции. "В прошлом они подчеркивали, что точно не будут затягивать с этим <...>, так что я уверен, что они внимательно смотрят за тем, что происходит в Турции", - отметил он.

Для утверждения шведской заявки достаточно простого большинства принявших в голосовании депутатов 600-местного турецкого парламента. Однако, как отмечали некоторые СМИ, процесс одобрения может затянуться. Протоколы о вступлении Швеции в альянс не ратифицировали только Венгрия и Турция.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган ранее отмечал, что увязывает вопрос одобрения шведской заявки с принятием американским Конгрессом решения о продаже Анкаре истребителей F-16. Турция несколько лет назад запросила у США 40 истребителей F-16 Block 70 и 80 комплектов модернизации Block 70 для имеющихся у нее самолетов. Как ранее заявлял американский госсекретарь Энтони Блинкен, некоторые члены Конгресса призывают увязать такие поставки с шагами Анкары, необходимыми для принятия Швеции в НАТО.