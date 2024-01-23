Украина, Венгрия и Румыния договорились о контроле за внедрением закона о нацменьшинствах

В офисе вице-премьера-министра страны по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольги Стефанишиной сообщили, что правительство Украины разрабатывает необходимые для функционирования этого закона подзаконные нормативно-правовые акты

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Украинские власти договорились с Венгрией и Румынией о проведении мониторинга за соблюдением закона о правах нацменьшинств в местах компактного проживания на Украине венгров и румын. Об этом сообщили в офисе вице-премьера-министра страны по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольги Стефанишиной.

"Ольга Стефанишина отметила, что достигнуты договоренности с коллегами из Румынии и Венгрии по контролю за соблюдением указанного законодательства на территориях, где проживают соответствующие национальные меньшинства", - говорится в сообщении ведомства в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Украинское правительство разрабатывает необходимые для функционирования этого закона подзаконные нормативно-правовые акты, подчеркнули в ведомстве.

Будапешт добивается от Киева восстановления прав венгерского меньшинства в Закарпатье и предупредил, что в противном случае не поддержит стремление Украины к евроинтеграции. 8 декабря прошлого года Верховная рада приняла закон о правах нацменьшинств с учетом рекомендаций Венецианской комиссии - консультативного органа Совета Европы. Документ предусматривает отмену ряда языковых ограничений для нацменьшинств, которые пользуются официальными языками Евросоюза. В то же время ограничения в использовании русского языка на Украине сохраняются и становятся бессрочными.

Правительство Венгрии заявило, что изучит этот документ и посмотрит, как он будет выполняться на практике. В целом Будапешт достаточно скептически отреагировал на попытки Киева исправить ситуацию, напомнив, что за последние восемь лет правам венгерской общины в Закарпатье был нанесен слишком большой ущерб.