Генсек ООН надеется, что Совет Безопасности поддержит призыв к прекращению огня в Газе

Антониу Гутерриш планирует выступить на открытых дебатах СБ ООН по Ближнему Востоку

ООН, 23 января. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш надеется, что Совет Безопасности всемирной организации поддержит его призыв к немедленному прекращению огня в секторе Газа. Об этом заявил на брифинге официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

"Он надеется на единый голос Совета Безопасности, на поддержку призыва к гуманитарному прекращению огня, на поддержку принятой [ближневосточной] резолюции, на движение от конфликта к миру", - сказал Дюжаррик.

Гутерриш 23 января выступит на открытых дебатах СБ ООН по Ближнему Востоку. Россию на заседании будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров.