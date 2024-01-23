Лавров: общечеловеческая мораль требует срочных мер для прекращения огня в Палестине

Министр иностранных дел России сообщил, что это также необходимо для прекращения страдания людей в Палестине

ООН, 23 января. /ТАСС/. Соображения большой политики и общечеловеческая мораль требуют принятия срочных мер для прекращения боевых действий в Палестине. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на открытых дебатах Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке.

"Мы сегодня проводим заседание по ситуации на Ближнем Востоке, прежде всего по палестинскому вопросу. Заседаем и ведем дискуссию в поистине драматический момент, - сказал российский министр. - Не только соображения большой политики, но и общечеловеческая мораль требует от нас принятия срочных мер для прекращения огня и страдания людей в Палестине".

"Равным образом востребованы шаги, направленные на недопущение дальнейшей дестабилизации обстановки в других частях Ближнего Востока, - отметил Лавров. - До сих пор наш Совет не смог дать адекватный ответ на этот поистине судьбоносный вызов. Причина известна - она состоит в позиции США, блокирующих все усилия и инициативы по остановке кровопролития на оккупированных территориях".