Премьер Швеции приветствовал решение Турции по заявке королевства на вступление в НАТО

Ульф Кристерссон отметил, что Стокгольм стал "на один шаг ближе к тому, чтобы стать полноправным членом" альянса

СТОКГОЛЬМ, 23 января. /ТАСС/. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон приветствовал одобрение парламентом Турции заявки королевства на прием в Североатлантический альянс.

"Сегодня мы на один шаг ближе к тому, чтобы стать полноправным членом НАТО. Положительно, что Великое национальное собрание Турции проголосовало за вступление Швеции в НАТО", - написал он на своей странице в Х.

Турецкие депутаты одобрили 23 января законопроект о ратификации протокола о вступлении Швеции в альянс. Теперь Венгрия остается единственной страной НАТО, парламент которой до сих пор не ратифицировал шведскую заявку на присоединение.