Генштаб Белоруссии заявил, что сможет противостоять созданным в ходе учений силам НАТО

Начальник Генерального штаба ВС республики Виктор Гулевич подчеркнул, что военные способны ответить на любые угрозы, которые будут поступать со стороны Запада

МИНСК, 23 января. /ТАСС/. Возможности Вооруженных силы Белоруссии позволяют им противостоять группировке НАТО, которая будет создана в ходе проведения крупнейших за последнее время учений альянса в Европе. Об этом заявил начальник Генерального штаба ВС Белоруссии генерал-майор Виктор Гулевич.

"Возможности вооруженных сил позволяют противостоять тем силам, которые будут участвовать в данном учении, и вооруженные силы смогут продемонстрировать адекватный ответ на любые угрозы, которые будут поступать со стороны Запада", - сказал он в эфире телеканала "Беларусь-1".

Комментируя заявления руководства НАТО о проведении крупнейших за последние 30 лет учений Steadfast Defender 2024 ("Стойкий защитник - 2024"), Гулевич отметил, что "это одна из составляющих". "Комплекс учений стал намного шире, они объединены под общим названием "Защитник". В этот же комплекс будут входить как "Стойкий защитник", так и "Защитник Европы". Продлятся они с февраля по май. Действительно, будет привлечена большая группировка - до 90 000 [человек]. <...> Последний раз [когда] 125 тысяч [человек привлекалось к учениям] - это еще было во времена противостояния стран Варшавского договора и стран НАТО. Действительно, это выход на более высокий уровень по применению сил и средств НАТО в таких больших оперативно-стратегических учениях", - сказал начальник Генерального штаба.

"Естественно, наши вооруженные силы, в первую очередь, мы контролируем, что происходит, отслеживаем ситуацию как на земле по созданию группировок, так и в воздухе. В любом случае будут наращиваться возможности наши по разведке для того, чтобы контролировать, что происходит на сопредельной территории, в сопредельном воздушном пространстве", - сообщил Гулевич.

Он указал на то, что в настоящее время в рамках подготовки учений страны - члены НАТО "отрабатывают возможности переброски, то есть оттачивают свою логистику по переброске, по созданию группировок". "Учение еще как таковое не началось практически, пока идут мероприятия подготовки, переброски сил и средств в предполагаемые районы учений", - сказал начальник Белорусского Генштаба.