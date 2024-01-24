Участники формата по Сирии сверят позиции в Астане с учетом ситуации на Ближнем Востоке

АСТАНА, 24 января. /ТАСС/. Участники астанинского формата по Сирии 24-25 января проведут 21-ю международную встречу в столице Казахстана. Как ожидается, они обсудят положение дел на Ближнем Востоке, гуманитарную ситуацию в арабской республике и усилия по комплексному урегулированию в стране.

Как сообщили в МИД Казахстана, в переговорах примут участие делегации России, Турции, Ирана, правительства Сирии и сирийской оппозиции. В дипведомстве информировали, что на встречу может также приехать спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен. В качестве наблюдателей ожидается участие представителей Иордании, Ирака и Ливана, а также ООН, Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международного комитета Красного Креста.

В июне 2023 года, на 20-й встрече, МИД Казахстана предложил завершить встречи по Сирии в Астане и связал это решение с тем, что астанинский процесс справился со своей задачей, в частности отмечалось желание Анкары восстановить отношения с Дамаском и возвращение Сирии в Лигу арабских государств. Однако власти Казахстана, как сообщил МИД страны, решили провести новую, 21-ю встречу, "в соответствии с коллективным обращением стран - гарантов" формата - России, Ирана и Турции.

"В предварительную повестку дня включены вопросы развития региональной обстановки вокруг Сирии, усилий по комплексному урегулированию в Сирии, гуманитарная ситуация в Сирии и мобилизация усилий международного сообщества с целью содействия постконфликтному восстановлению Сирии и другие", - рассказали в казахстанском министерстве планы встречи.

Российскую делегацию по традиции возглавляет спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев. Ожидается, что 24 января пройдет ряд встреч между делегациями, а 25 января пройдет пленарное заседание, Лаврентьев, как правило, проводит пресс-конференцию по его итогам.

Необходимость сверки часов

Ситуация на Ближнем Востоке кардинально изменилась после обострения в октябре 2023 года палестино-израильского конфликта. Израиль продолжает операцию в секторе Газа и наносит в удары в том числе по территории Сирии. В этой связи очевидно, что участникам астанинского формата необходимо сверить позиции по ситуации в регионе в целом и в Сирии в частности на фоне обостряющейся обстановки.

Примечательно, что 18 января Москву посетил глава МИД Сирии Фейсал Микдад, где он встретился с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Тогда министры обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, указали на необходимость незамедлительного прекращения огня в секторе Газа и решения острых гуманитарных проблем проживающего там населения. Кроме того, они подчеркнули недопустимость расширения конфликта на Ближнем Востоке и подробно обсудили задачи восстановления Сирии.

В МИД РФ подчеркивали, что астанинский формат был, есть и остается "наиболее эффективным" в отношении долгосрочного урегулирования в Сирии. Важность сохранения подходов, выработанных в рамках астанинского процесса, для урегулирования в Сирии отмечал в январе и глава МИД Турции Хакан Фидан. Турецкий министр указывал, что вопрос о недопустимости новых конфликтов внутри Сирии принципиален, поскольку тогда не будет новых волн миграции.

Экспертное мнение

Опрошенные ТАСС эксперты подчеркнули своевременность предстоящих контактов.

Так, ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Борис Долгов считает, что в большей степени внимание будет уделено именно сверке мнений по ситуации на Ближнем Востоке в целом, и в частности в Сирии, в том числе в условиях продолжающихся ударов Израиля по сирийской территории. Советник директора Российского института стратегических исследований Владимир Фитин в свою очередь отметил, что сейчас, учитывая резко усилившуюся напряженность в Ближневосточном регионе, "все участники встречи в Астане заинтересованы в том, чтобы обеспечить хоть какую-то деэскалацию, в том числе в Сирии".

Фитин также обратил внимание на ряд нерешенных в арабской республике проблем. "В стране официальные власти до сих пор не контролируют всю территорию, продолжается оккупация американцами и сохранение ими своих военных баз, прежде всего на северо-востоке страны, где находятся основные нефтяные месторождения, то есть [США] лишают доходов Сирию. Кроме того, сохраняется их база в Эт-Танфе на границе с Ираком и Иорданией. В Идлибе ситуацию контролирует группировка "Хайят Тахрир аш-Шам" (запрещена в РФ - прим. ТАСС). Огромные противоречия продолжаются между официальными властями в Дамаске и [курдским альянсом] "Силы демократической Сирии" (СДС), - перечислил он. - Очень много вопросов и каждая из сторон [астанинского формата] заинтересована в том, чтобы хоть здесь снизить напряженность".

Профессор департамента зарубежного регионоведения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Бакланов указал на увеличение террористических элементов в арабской республике. "На севере страны приблизительно в 2,5-3 раза увеличилось количество боевиков. На юге страны есть элементы дестабилизации, - сказал специалист. - Будет важно сверить часы и продумать, что конкретно можно сделать для решения проблем, связанных с улучшением гуманитарной ситуации, снижением уровня активности террористических элементов в особенности в северных и частично в южных районах [Сирии]. Думаю, встреча [будет] полезная".

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Решением Верховного суда РФ от 4 июня 2020 г. организация "Хайят Тахрир аш-Шам" признана террористической. Ее деятельность в России запрещена.