Президент Финляндии считает, что членство Швеции в НАТО повысит безопасность на Балтике

Саули Ниинистё также подчеркнул, что вступление королевства в альянс сделает его сильнее

ХЕЛЬСИНКИ, 24 января. /ТАСС/. Президент Финляндии Саули Ниинистё приветствовал решение Великого национального собрания Турции (парламента), одобрившего законопроект о ратификации протокола о вступлении Швеции в Североатлантический альянс. Соответствующее сообщение он разместил в Х (ранее Twitter).

"Я очень рад, что парламент Турции проголосовал за ратификацию членства Швеции в НАТО. Членство Швеции повысит безопасность в регионе Балтийского моря и сделает весь альянс сильнее. Когда Швеция станет членом НАТО, членство Финляндии также будет полным", - написал Ниинистё на шведском языке.

Турецкие депутаты одобрили 23 января законопроект о ратификации протокола о вступлении Швеции в альянс. Теперь Венгрия остается единственной страной НАТО, парламент которой до сих пор не ратифицировал шведскую заявку на присоединение.

Финляндия и Швеция подали свои заявки на вступление в альянс 18 мая 2022 года, указав, что к такому шагу их подтолкнули события на Украине. Финляндия официально обрела членство 4 апреля 2023 года.