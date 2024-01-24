Пентагон подтвердил удары по объектам поддерживаемых Ираном ополченцев в Ираке

По данным Центрального командования ВС США, атака была направлена на штаб-квартиру "Катаиб Хезболлах" и тренировочные базы

НЬЮ-ЙОРК, 24 января. /ТАСС/. Центральное командование ВС США (CENTCOM) подтвердило, что американские военные нанесли удары по объектам шиитской группировки "Катаиб Хезболлах".

"США нанесли односторонние авиаудары по трем объектам, используемые поддерживаемой Ираном группировкой "Катаиб Хезболлах", - говорится в сообщении CENTCOM в соцсети X. Отмечается, что удары были совершены в ответ на нападения, включая атаку на военную базу Айн-эль-Асад.

Эти удары США были нацелены на штаб-квартиру "Катаиб Хезболлах" и тренировочные базы.

23 января шиитское движение "Исламское сопротивление Ирака" объявило о совершении двух атак на военную базу Айн-эль-Асад в провинции Анбар, на которой присутствуют военнослужащие Соединенных Штатов.

Ранее шиитские формирования в заявлении, распространенном в Telegram-канале, предупредили США, что увеличат число вооруженных операций в Сирии и Ираке, поскольку американский противник продолжает оказывать военную помощь израильской армии, убивающей мирных жителей в секторе Газа и Южном Ливане.