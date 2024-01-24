В Белом доме заявили об усилении США после вступления Швеции в НАТО

Помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан отметил, что королевство является "сильным, эффективным партнером в сфере обороны"

ВАШИНГТОН, 24 января. /ТАСС/. Помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан положительно оценил одобрение парламентом Турции заявки Швеции на прием в Североатлантический альянс и выразил уверенность, что вступление королевства в НАТО усилит США.

"Мы приветствуем то, что парламент Турции проголосовал за одобрение заявки Швеции на вступление в НАТО. Это было важным приоритетом для президента США. Швеция - это сильный, эффективный партнер в сфере обороны, ее членство в НАТО укрепит безопасность США и альянса и усилит их", - написал он во вторник на своей странице в X.

Ранее Великое национальное собрание Турции одобрило законопроект о ратификации протокола о вступлении Швеции в НАТО. Теперь Венгрия остается единственной страной альянса, парламент которой до сих пор не ратифицировал шведскую заявку на присоединение.

Финляндия и Швеция подали свои заявки на вступление в НАТО 18 мая 2022 года, указав, что к такому шагу их подтолкнули события на Украине. Финляндия официально вступила в Североатлантический альянс 4 апреля 2023 года.