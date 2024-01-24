Мадуро сообщил, что в Венесуэле раскрыли и сорвали заговоры правой оппозиции

Президент республики добавил, что в стране нейтрализовали пять попыток захвата власти

КАРАКАС, 24 января. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о срыве планов правой оппозиции дестабилизировать ситуацию в стране и совершить убийства главы государства, военачальников и губернатора штата Тачира. Об этом глава государства сообщил во вторник в прямом эфире телеканала Venezolana de Televisión на многотысячном митинге в центре венесуэльской столицы, посвященном 66-й годовщине свержения диктатуры генерала Маркоса Переса Хименеса.

"В 2023 году были раскрыты, предотвращены и нейтрализованы пять заговоров, пойманы, арестованы, осуждены и признали свою вину все участники этих заговоров, в планы которых входило мое физическое уничтожение", - указал президент. Он напомнил, что в минувшем году предотвращены попытки убийства главы государства, министра обороны Венесуэлы Владимира Падрино Лопеса, высшего военного командования и губернатора штата Тачира Фредди Берналя.

"В прошлом году меня хотели убить пять раз, но меня ничего не остановит, я буду продолжать борьбу и продолжать управлять страной при поддержке народа", - отметил президент. "Если когда-нибудь фашисты мне причинят вред, совершат покушение, я оставлю в ваших руках восстановление справедливости и мира в Венесуэле", - указал Мадуро, обращаясь к собравшимся.

"Я верю в диалог, демократию, свободу и взаимопонимание. Я не сдался и никогда не сдамся империи, никогда не предам народ", - заявил президент. Он подчеркнул, что Венесуэла "хочет мира, спокойствия, трудиться, учиться и восстановить социальное благосостояние народа".

Мадуро отметил, что пять лет назад при поддержке США ультраправая оппозиция провозгласила Хуана Гуайдо президентом Венесуэлы. "Где сегодня Гуайдо, где Мадуро?" - задал риторический вопрос венесуэльский лидер. "Через пять лет мы победили империю и правых фашистов", - подчеркнул он.

Президент заверил, что в 2024 году в Венесуэле состоятся президентские выборы. "Пусть идет дождь, гремит гром, сверкают молнии в этом году, <…> пройдут президентские выборы в Венесуэле", - указал глава государства и выразил уверенность, что "боливарианский народ вновь одержит победу".