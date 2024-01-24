Трамп рассматривает сенатора Тима Скотта как своего возможного вице-президента

Бывший лидер США также подчеркнул, что популярный среди республиканцев законодатель долгое время был его другом

НЬЮ-ЙОРК, 24 января. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп рассматривает популярного среди республиканцев сенатора от штата Южная Каролина Тима Скотта как претендента на пост вице-президента.

"Он тот, на кого я смотрю", - сказал Трамп во вторник на The Howie Carr Show, отвечая на вопрос, рассматривает ли он кандидатуру Скотта на пост вице-президента. "Он замечательный парень и долгое время был моим другом", - указал бывший американский лидер.

Ранее Скотт, претендовавший на выдвижение в кандидаты на пост президента США от Республиканской партии, поддержал Трампа в президентской гонке. Он объявил о выходе из предвыборной гонки 12 ноября прошлого года.

Трампа также поддержал бизнесмен Вивек Рамасвами. Он вышел из президентской гонки, так как остался недоволен итогами кокусов в Айове.

Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. 25 апреля 2023 года хозяин Белого дома демократ Джо Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Трамп сообщил о вступлении в предвыборную гонку в ноябре 2022 года.