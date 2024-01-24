Два американских конгрессмена прибыли на Тайвань

Законодатели планируют встретиться с должностными лицами и представителями бизнеса

ВАШИНГТОН, 24 января. /ТАСС/. Члены Палаты представителей Конгресса США Ами Бера (демократ, от штата Калифорния) и Марио Диас-Баларт (республиканец, от Флориды) прибыли на Тайвань. Об этом говорится в заявлении, распространенном их представителями.

Как следует из документа, законодатели планируют встретиться с должностными лицами и представителями бизнеса. "Цель этой поездки - подтвердить поддержку США Тайваня после успешных демократических выборов, выразить солидарность общей приверженности демократическим ценностям и рассмотреть возможности дальнейшего укрепления прочных связей между США и Тайванем в сфере экономики и обороны", - подчеркивается в заявлении.

Пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй ранее заявил ТАСС, что Китай выступает категорически против посещения делегацией Конгресса США Тайваня, а также любых официальных контактов американских властей с островом.

Напряженность вокруг Тайваня значительно усилилась после визита в Тайбэй в августе 2022 года Нэнси Пелоси, которая в то время занимала пост спикера Палаты представителей. После этих событий отношения Пекина и Вашингтона резко обострились, а диалог между оборонными ведомствами КНР и США был фактически приостановлен более чем на год. Кроме того, Народно-освободительная армия Китая в ответ начала регулярно проводить возле Тайваня масштабные учения. В последние годы делегации Конгресса США неоднократно посещали остров.

13 января на Тайване прошли выборы главы местной администрации и депутатов Законодательного юаня (парламента). Победу одержал действующий заместитель главы администрации, представитель Демократической прогрессивной партии Лай Циндэ (набрал 40,05% голосов). Оппозиция признала поражение.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР. США разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР. Признавая политику "одного Китая", Вашингтон в то же время продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией. США являются главным поставщиком вооружений для Тайваня. По оценке МИД КНР, общая сумма американских военных поставок острову за несколько лет превысила $70 млрд.