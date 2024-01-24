WP: два помощника Байдена уйдут из Белого дома, чтобы помочь ему на выборах

По данным телекомпании NBC, такие кадровые решения вызваны тем, что Дональд Трамп сплотил вокруг себя республиканцев быстрее, чем рассчитывали в команде действующего президента

ВАШИНГТОН, 24 января. /ТАСС/. Два помощника президента США Джо Байдена в начале февраля покинут свои должности в Белом доме и начнут работу в его предвыборном штабе. Об этом сообщила во вторник газета The Washington Post.

Старший советник американского лидера Майк Донилон станет главным политическим стратегом в его штабе. Заместитель руководителя аппарата сотрудников Белого дома Джен О'Мэлли-Диллон займет пост председателя предвыборного штаба Байдена.

Как сообщила телекомпания NBC со ссылкой на источники, такие кадровые решения вызваны тем, что бывший американский лидер Дональд Трамп сплотил вокруг себя республиканцев быстрее, чем рассчитывали в команде Байдена.

Ранее в этом месяце Белый дом сообщил, что экс-госсекретарь Джон Керри, являющийся сейчас спецпредставителем Байдена по климату, покинет свою должность в ближайшие месяцы. По сведениям портала Axios, Керри также начнет работу в предвыборном штабе демократа.

Выборы президента США пройдут в ноябре. 25 апреля 2023 года Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Его предшественник Дональд Трамп сообщил о вступлении в предвыборную борьбу в ноябре 2022 года, он считается сейчас фаворитом гонки за выдвижение кандидатом в президенты от республиканцев.