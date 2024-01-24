Трамп лидирует с 52,9% голосов на первичных выборах в Нью-Гэмпшире

После завершения подсчета 12% голосов у его конкурента на пост президента от Республиканской партии этот показатель составил 46,4%

НЬЮ-ЙОРК, 24 января. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп лидирует среди претендентов в кандидаты на пост президента от Республиканской партии, набирая 52,9% голосов на первичных выборах в штате Нью-Гэмпшир после завершения подсчета 12% голосов. Об этом сообщила во вторник газета The New York Times.

Экс-постпред США при ООН Никки Хейли набирает 46,4% бюллетеней.

23 января в штате Нью-Гэмпшир проходят первичные выборы (праймериз) республиканцев. Хейли является главным конкурентом Трампа в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты от Республиканской партии после выхода из предвыборной гонки бизнесмена Вивека Рамасвами, экс-губернаторов штатов Нью-Джерси и Арканзас Криса Кристи и Асы Хатчинсона, а также губернатора Флориды Рона Десантиса. Сразу после объявления о выходе из борьбы Рамасвами и Десантис заявили, что поддерживают Трампа. Хатчинсон поддержал Хейли.