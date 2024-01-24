NYT: конгрессмен Филлипс лидирует по первым итогам праймериз демократов в Нью-Гэмпшире

На втором месте по количеству голосов находится писательница Марианна Уильямсон, пишет газета

НЬЮ-ЙОРК, 24 января. /ТАСС/. Член Палаты представителей Конгресса США Дин Филлипс (демократ, от штата Миннесота) получает пока наибольшую поддержку на первичных выборах (праймериз) демократов в штате Нью-Гэмпшир во вторник. Об этом, как сообщила газета The New York Times, свидетельствуют результаты обработки 22% бюллетеней.

Филлипс получает около 21% голосов, американская писательница Марианна Уильямсон - примерно 4%. Вместе с тем более 72% голосов отданы за кандидатов, имена которых первоначально не значились в бюллетене. За кого именно, пока не уточняется.

Имя действующего президента США Джо Байдена, который добивается переизбрания, также не значится в бюллетенях. Причиной этого стали разногласия между Национальным комитетом Демократической партии, на который Байден опирается в своей предвыборной кампании, и руководством Демократической партии в Нью-Гэмпшире. Сторонники Байдена ранее проводили кампанию, чтобы убедить избирателей вписать его имя в бюллетень.

Праймериз в Нью-Гэмпшире являются первыми в текущем избирательном цикле в США. Считается, что они служат барометром настроений избирателей на северо-востоке страны. Выборы главы государства в США состоятся в ноябре.