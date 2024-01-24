Yonhap: КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря

По данным агентства, южнокорейские военные усилили мониторинг и "тесно координируют свои действия с Соединенными Штатами"

СЕУЛ, 24 января. /ТАСС/. КНДР произвела запуск нескольких крылатых ракет, в качестве направления было выбрано Желтое море. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов ВС Республики Корея.

Согласно его данным, пуск был произведен около 07:00 (01:00 мск). Подробности не приводятся.

Южнокорейские военные отметили, что усилили мониторинг, "тесно координируют свои действия с Соединенными Штатами", наблюдая за действиями КНДР, передает Yonhap.

Ранее о запуске нескольких крылатых ракет со стороны КНДР сообщило агентство Reuters со ссылкой на южнокорейских военных.