ОАЭ призывают Израиль упростить доставку гумпомощи в Газу

В частности, эмираты указали на возможность возобновления полноценной работы КПП "Керем-Шалом" и разрешения ввозить в анклав гражданские товары двойного назначения

ООН, 24 января. /ТАСС/. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) призывают Израиль облегчить доставку гуманитарной помощи в сектор Газа, в том числе за счет возобновления полноценной работы контрольно-пропускного пункта "Керем-Шалом" и отмены ограничений на ввоз в палестинский анклав гражданских товаров двойного назначения. Об этом заявила постоянный представитель ОАЭ при ООН Лана Заки Нусейба.

"Мы призываем отменить запрет на поставки в сектор Газа так называемых товаров двойного назначения, поскольку любые ограничения в отношении гуманитарной помощи приводят к страданиям гражданского населения. Необходимо также возобновить работу КПП "Керем-Шалом", открыть новые маршруты для доставки помощи через израильский порт Ашдод и гарантировать безопасность гуманитарных работников", - сказала она, выступая на открытых дебатах в Совете Безопасности ООН по Ближнему Востоку.

Сектор Газа живет в условиях блокады со стороны Египта и Израиля с июня 2007 года, когда оказался под контролем радикального палестинского движения ХАМАС. После победы движения на выборах в Палестинский законодательный совет (однопалатный парламент) власти Израиля объявили, что будут пропускать в анклав только базовые гуманитарные грузы, а также составили список гражданских товаров двойного назначения, которые могут использоваться в военных целях.

Перечень содержит 56 наименований, для ввоза которых в сектор Газа и на Западный берег реки Иордан требуются "специальные разрешения". В список вошли гражданская техника, удобрения, стальные трубы, фрезерные станки, навигационные средства, медицинское и телекоммуникационное оборудование. Что касается Газы, то в перечне фигурирует еще 61 наименование, в том числе строительные материалы, сырье для производства, медицинская техника и водяные насосы, которые используются во время сезонных наводнений.

В условиях гуманитарной катастрофы, которую сектор Газа переживает с начала военной кампании Израиля против ХАМАС, нехватка гражданских товаров двойного назначения сделала невозможным возобновление работы объектов критической инфраструктуры и восстановление зданий.