CNN прогнозирует победу Байдена на праймериз демократов в Нью-Гэмпшире

Как отметил телеканал, президент США выиграет на первичных выборах в качестве кандидата, имя которого избиратели вписывают в бюллетени самостоятельно

НЬЮ-ЙОРК, 24 января. /ТАСС/. Действующий президент США Джо Байден, добивающийся переизбрания, одержит победу на первичных выборах (праймериз) демократов в штате Нью-Гэмпшир. Такой прогноз представил телеканал CNN.

Как он отмечает, "Байден выиграет на праймериз демократов" в качестве кандидата, имя которого избиратели вписывают в бюллетени самостоятельно.

Имя Байдена не значится бюллетенях в штате из-за разногласий между Национальным комитетом Демократической партии, на который президент опирается в своей предвыборной кампании, и руководством Демократической партии в Нью-Гэмпшире. Сторонники Байдена ранее проводили кампанию, чтобы убедить избирателей вписывать его имя в бюллетени.

Праймериз в Нью-Гэмпшире являются первыми в текущем избирательном цикле в США. Считается, что они служат барометром настроений избирателей на северо-востоке страны. Выборы главы государства состоятся в США в ноябре.