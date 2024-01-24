Трамп заявил о ненависти администрации Байдена к США

На это указывает политика президента Соединенных Штатов, касающаяся повышения налогов и ситуации на южной границе, пояснил бывший американский лидер

НЬЮ-ЙОРК, 24 января. /ТАСС/. Бывший американский лидер Дональд Трамп полагает, что администрация президента США Джо Байдена ненавидит собственное государство.

"Они [члены нынешней администрации], должно быть, ненавидят нашу страну. Потому что нет другой причины, по которой они могут делать то, что делают", - сказал он на встрече со сторонниками в штате Нью-Гэмпшир. Трансляцию вел телеканал Fox News. Трамп выразил мнение, что на это указывает политика Байдена, касающаяся повышения налогов и ситуации на южной границе.

Ранее Трамп объявил о своей победе на первичных выборах (праймериз) республиканцев в Нью-Гэмпшире. Его единственная соперница в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты США от Республиканской партии Никки Хейли признала там свое поражение.

Республиканцы по итогам первичных выборов в Нью-Гэмпшире распределят голоса 22 делегатов. Официально Республиканская партия объявит имя своего кандидата на пост президента США 15 июля на съезде в городе Милуоки (штат Висконсин). Чтобы стать им, претенденту необходимо заручиться поддержкой 1 215 из 2 429 делегатов. Президентские выборы пройдут 5 ноября.