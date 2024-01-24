США пригрозили Мадуро последствиями при нарушении договоренностей с оппозицией

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что Соединенные Штаты призывают Венесуэлу прекратить политически мотивированные преследования

ВАШИНГТОН, 24 января. /ТАСС/. Американские власти грозят последствиями президенту Венесуэлы Николасу Мадуро в случае нарушения им договоренностей с оппозицией. Об этом говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера, опубликованном во вторник.

"США глубоко озабочены выдачей ордеров на арест и задержанием 33 венесуэльцев, включая представителей демократической оппозиции, гражданского общества, отставных военных, а также журналистов", - отметил представитель американского внешнеполитического ведомства. "Аресты без соблюдения надлежащих процессуальных норм противоречат духу договоренностей о подготовке к выборам, подписанных в октябре 2023 года [оппозиционной] Унитарной платформой и представителями Николаса Мадуро. Мы призываем прекратить эти политически мотивированные преследования, в том числе атаки на предвыборные штабы оппозиции и любые попытки подавить демократические устремления венесуэльцев с помощью страха и запугивания", - добавил Миллер.

"Действия, которые противоречат духу и букве подписанного на Барбадосе соглашения, повлекут за собой последствия. Мы призываем Мадуро и его представителей придерживаться соглашения о подготовке к выборам, в том числе объявить четкие сроки проведения президентских выборов в 2024 году и восстановить всех венесуэльских политических кандидатов [в правах]", - подчеркивается в заявлении.

Мадуро 23 января заявил о срыве планов правой оппозиции дестабилизировать ситуацию в стране и совершить убийства главы государства, военачальников и губернатора штата Тачира. Он также заверил, что в 2024 году в Венесуэле состоятся президентские выборы.

В октябре 2023 года представители руководства Венесуэлы и оппозиции на переговорах в столице Барбадоса заключили соглашение о возобновлении диалога и организации избирательного процесса в боливарианской республике в 2024 году. Договоренности предусматривают неприятие любой формы политического насилия против Венесуэлы и ее институтов, признание права каждого политического деятеля свободно выбирать своего кандидата и предоставление гарантий всем участникам выборов.