КНР и Науру провели в Пекине церемонию восстановления дипотношений

С китайской стороны совместное коммюнике заверил глава МИД Ван И, а со стороны островной республики - его коллега Лайонель Аингимеа

ПЕКИН, 24 января. /ТАСС/. Представители Китая и Науру провели в столице КНР церемонию восстановления дипломатических отношений между двумя странами. Подписание соответствующих документов состоялось в государственной резиденции "Дяоюйтай".

Как передает корреспондент ТАСС, с китайской стороны совместное коммюнике заверил глава МИД Ван И, от Науру - его коллега Лайонель Аингимеа.

После подписания присутствовавшие в зале подняли бокалы с шампанским за успешное сотрудничество. "Хотя Китай и Науру географически разделены большими расстояниями, дружба между нашими народами имеет давнюю историю", - подчеркнул министр иностранных дел КНР.

Он уточнил, что власти обеих стран ставят перед собой схожие задачи экономического развития, стремясь повысить уровень народного благосостояния и добиться модернизации. "Китай и Науру относятся к государствам глобального Юга, сообща защищают общие интересы развивающихся стран", - добавил Ван И. По его словам, обе стороны отстаивают свой суверенитет и независимость, "способствуют формированию сбалансированного и упорядоченного многополярного мира".

Науру с 15 января разорвала дипломатические связи с Тайванем и не сохранит с ним никаких официальных контактов. Позже замглавы тайваньского внешнеполитического ведомства Тянь Чжунгуан заявил, что Тайбэй прекращает поддерживать отношения с Республикой Науру и отзывает свое представительство в этой стране.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайбэй сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, это одна из провинций КНР.