Китай намерен развивать с Науру взаимовыгодное сотрудничество

Глава МИД КНР Ван И отметил, что Пекин будет стремиться вывести китайско-науруанские отношения на новый уровень

ПЕКИН, 24 января. /ТАСС/. Китайские власти будут развивать равноправные и взаимовыгодные отношения с Республикой Науру в связи с восстановлением дипломатических отношений между двумя странами. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И.

"Китай всегда считал, что все страны, большие и малые, сильные и слабые, богатые и бедные, равны. Все они важные члены международного сообщества, - сказал министр по итогам подписания совместного коммюнике. - Мы будем <...> взаимодействовать на равных, поддерживать путь развития, который соответствует национальной специфике Науру".

Как уточнил глава китайского внешнеполитического ведомства, КНР "рассчитывает на сотрудничество с Науру для углубления взаимного политического доверия, развития взаимовыгодного партнерства и укрепления дружбы между народами двух стран". Он отметил, что Пекин будет стремиться вывести китайско-науруанские отношения на новый уровень.

"Мы готовы делиться с Науру возможностями развития, которые открываются благодаря модернизации с китайской спецификой", - отметил Ван И. По его словам, Китай заинтересован, чтобы островное государство присоединилось к проектам "Один пояс - один путь" и прочим инициативам КНР, касающимся глобального роста, безопасности и выстраивания межцивилизационного диалога.

Республика Науру с 15 января разорвала дипломатические связи с Тайванем и не сохранит с ним никаких официальных контактов. Позже замглавы тайваньского внешнеполитического ведомства Тянь Чжунгуан заявил, что Тайбэй прекращает поддерживать отношения с республикой и отзывает свое представительство в этой стране.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайбэй сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, это одна из провинций КНР.