СМИ: по базе США возле газового месторождения Конико в Сирии выпустили более восьми ракет

По сведениям телеканала Al Mayadeen, это уже пятое нападение со стороны шиитских вооруженных формирований за последние дни

БЕЙРУТ, 24 января. /ТАСС/. Отряды шиитского движения "Исламское сопротивление Ирака" атаковали военную базу США, расположенную возле газового месторождения Конико в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.

По его информации, это уже пятое нападение со стороны шиитских вооруженных формирований за последние дни.

Объекты ВС США в Сирии и Ираке подверглись атакам более 140 раз с октября 2023 года, когда началась военная эскалации на Ближнем Востоке.

18 января шиитские формирования в заявлении, распространенном в телеграм-канале, предупредили США, что увеличат количество вооруженных операций против их баз в Сирии и Ираке, поскольку "американский противник продолжает оказывать военную помощь израильской армии, убивающей мирных жителей в секторе Газа и Южном Ливане".