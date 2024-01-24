В Сеуле заявили о желании Пхеньяна распространить коммунистическую идеологию на полуостров

Как отметил глава Минобороны Республики Корея Син Вон Сик, Пхеньян назвал Сеул "своим главным противником"

СЕУЛ, 24 января. /ТАСС/. Руководство КНДР было намерено распространить коммунистическую идеологию и власть на весь Корейский полуостров. С таким утверждением выступил министр обороны Республики Корея Син Вон Сик во время посещения подразделения ВВС.

"Северная Корея назвала Республику Корея своим главным противником и придерживалась в отношении Юга политики с [конечной] целью коммунизации всего Корейского полуострова", - привело агентство Yonhap слова министра.

Син Вон Сик посетил подразделение южнокорейских ВВС, в эксплуатации которого находятся 40 малозаметных истребителей F-35, предназначенных для нанесения "стратегических ударов". "Если режим Ким Чен Ына сделает наихудший выбор и начнет войну, вы, будучи незримой силой, защищающей Республику Корея, будете в авангарде операций по устранению руководства неприятеля и приближению конца его режима", - обратился Син Вон Сик к южнокорейским летчикам.

По данным Комитета начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея, КНДР 24 января запустила несколько крылатых ракет.

На декабрьском пленуме лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о невозможности мирного объединения Корейского полуострова посредством диалога с "Республикой Корея, которая сделала государственной политикой "объединение на основе поглощения" и "единообразие системы". По его словам, эта стратегия прямо противоречит курсу Пхеньяна по объединению на основе принципа "один народ, одно государство, две системы".