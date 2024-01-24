СМИ: лидер Чада планирует обсудить с Путиным вопросы безопасности

Как отметил журнал Jeune Afrique, Чад и Россия "осознают, что должны поддерживать высокий уровень военного сотрудничества"

НАЙРОБИ, 24 января. /ТАСС/. Президент переходного периода Республики Чад Махамат Идрисс Деби Итно в ходе визита в Москву хочет в первую очередь обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным вопросы безопасности. Об этом сообщил журнал Jeune Afrique.

Издание отмечает, что, хотя в Чаде до сих пор размещены части французской армии, в основном вооруженные силы страны оснащены техникой из Восточной Европы и России. Несмотря на "международный политический контекст" и ситуацию на Украине, обе страны "осознают, что должны поддерживать высокий уровень военного сотрудничества", указывает журнал. По информации издания, на повестке дня переговоров двух лидеров будут стоять прежде всего вопросы безопасности.

По словам одного из источников журнала, неназванного дипломата в Чаде, лидер африканской страны понимает, что с РФ нужно поддерживать хорошие отношения. "Махамат Идрисс Деби Итно, как и его отец (предыдущий президент Чада Идрисс Деби Итно - прим. ТАСС), знает, что Россия стала незаменимым игроком в регионе благодаря своему влиянию в Центрально-Африканской Республике и Сахеле, Мали, Буркина-Фасо и теперь Нигере", - сказал дипломат, добавив, что "глава государства должен поддерживать хорошие дипломатические отношения и не позволять втянуть себя в конфликт между Западом и Россией вокруг Украины".

Стремление Чада поддерживать хорошие дипломатические отношения с РФ особенно важно на фоне приближающихся президентских выборов в африканской стране, пишет Jeune Afrique. В этой связи источник издания, близкий к оппозиции, отмечает, что "Махамат Идрисс Деби Итно рассчитывает этим визитом в Москву показать, что он не привязан к французам и что он может отстраниться от желаний Франции, сблизившись с Россией".

Накануне пресс-служба Кремля сообщила, что Путин проведет 24 января переговоры со своим коллегой из Республики Чад, который посетит Москву с официальным визитом. Лидеры России и Чада планируют обсудить перспективы развития российско-чадских отношений в различных областях, а также вопросы региональной и международной повестки, сообщал Кремль.