СМИ: после выборов в Европарламент в нем может возрасти число пророссийских депутатов

Согласно докладу Европейского совета по международным отношениям, в целом распределение голосов по "большинству вопросов останется неизменным"

БРЮССЕЛЬ, 24 января. /ТАСС/. Число европарламентариев, положительно относящихся к России, может возрасти в результате очередных выборов в Европарламент (ЕП), запланированных на июнь 2024 года. Об этом сообщает портал Euractiv со ссылкой на попавший в его распоряжение доклад Европейского совета по международным отношениям.

Как указано в документе, по итогам выборов в законодательный орган ЕС в нем может появиться "больше депутатов, занимающих пророссийскую позицию", в том числе касательно вопросов, связанных с Украиной. В то же время авторы исследования указывают, что в целом распределение голосов по "большинству вопросов останется неизменным". При этом в силу роста популярности правоконсервативных партий в некоторых странах ЕС также ожидается усиление соответствующего крыла в ЕП.

Выборы в Европарламент пройдут с 6 по 9 июня.