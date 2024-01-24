Польша сообщила, что проведет маневры с участием 20 тыс. военных в рамках учений НАТО

В них также задействуют силы Расширенного передового присутствия, отметили в Минобороны республики

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Польши и ряда других стран в конце февраля - начале марта начнут маневры DRAGON-24 с участием 20 тыс. военнослужащих в рамках крупнейших за последние десятилетия учений НАТО Steadfast Defender 2024 (STDE-24). Об этом заявило министерство национальной обороны республики.

"Ключевым элементом STDE-24 станут польские национальные учения с участием вооруженных сил других стран DRAGON-24, которые стартуют на рубеже февраля и марта", - сказано в сообщении польского Минобороны.

В учениях примут участие около 20 тыс. военнослужащих и 3,5 тыс. единиц техники из Польши и союзных с ней стран. В них также будут задействованы силы Расширенного передового присутствия НАТО. Согласно информации МО, помимо военных учений на воде, в воздухе и на суше, маневры будут проводиться и в киберпространстве. Место проведения маневров не указано.

Ранее верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи объявил, что в конце января начнутся крупнейшие за последние десятилетия учения НАТО Steadfast Defender 2024, в которых примут участие около 90 тыс. военнослужащих стран альянса и Швеции.