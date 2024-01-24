Посол ФРГ в РФ: Германия не отказывается от ответственности за нападение на СССР

По словам Александера Ламбсдорфа, у Берлина нет желания переписывать историю

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Германия безоговорочно признает ответственность за нападение на СССР во Второй мировой войне, у Берлина нет желания переписывать историю. Об этом заявил посол Германии в Москве Александер Ламбсдорф.

"Завоевательная война нацистской Германии была вопиющим, непростительным преступлением против международного права. Германия несет ответственность за начало Второй мировой войны, в том числе и за нападение на СССР. Моя страна безоговорочно признает эту ответственность. Время от времени высказываемые предположения о том, что мы хотим переписать историю и отказаться от ответственности, неверны", - сказал дипломат на мероприятии "Блокада Ленинграда в зеркале современных дневников и документов", организованном посольством ФРГ совместно с Германским историческим институтом в Москве.

Блокаду Ленинграда Ламбсдорф назвал "особенно шокирующим и жестоким военным преступлением". "Страдания, причиненные людям только во время этой блокады, неизмеримы. Память о жертвах - это наш долг перед выжившими, их потомками и, в конечном счете, перед нами самими и нашими детьми", - резюмировал посол Германии.

Блокада Ленинграда продолжалась 872 дня (с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года). Общее количество ее жертв, по последним данным, превышает миллион человек. Несмотря на осаду, в городе продолжали работать промышленные предприятия, школы и учреждения культуры. С осени 1941 года было предпринято пять попыток прорвать блокаду, однако удачной оказалась лишь шестая - операция "Искра" в январе 1943 года. Полностью снять блокаду советской армии удалось лишь 27 января 1944 года, этот день ежегодно отмечается в городе на Неве как День ленинградской победы.