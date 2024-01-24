Партию "Шор" исключили из реестра юридических лиц Молдавии

С июня 2023 года она была признана незаконной и находилась в процессе ликвидации

КИШИНЕВ, 24 января. /ТАСС/. Оппозиционная партия "Шор", которая с июня 2023 года была признана незаконной и находилась в процессе ликвидации, исключена из реестра юридических лиц Молдавии.

"Политическая партия "Шор" была исключена из Государственного реестра юридических лиц", - сообщила пресс-служба Агентства государственных услуг Молдавии.

В июне 2023 года Конституционный суд Молдавии признал партию незаконной по запросу правительства, которое контролирует проевропейская Партия действия и солидарности. Как пояснил председатель суда Николай Рошка, шесть депутатов партии "Шор" сохранят мандаты в 101-местном парламенте, но будут действовать как независимые.

"Шор" выступала организатором массовых акций протеста в Молдавии с требованием досрочных выборов. Власти обвиняли ее в незаконном финансировании и планах "саботирования проевропейского курса страны". Венецианская комиссия, куда обратился Конституционный суд Молдавии с просьбой дать оценку запросу кабинета, указала, что признание той или иной политической партии неконституционной будет вмешательством в право на свободу объединений. Однако, добавили в организации, последнее слово остается за молдавскими судьями.

В октябре прошлого года парламент Молдавии принял поправки в избирательный кодекс, которые запрещают отдельным членам запрещенных партий участвовать в выборах. После этого лидер партии "Шор" Илан Шор заявил, что продолжит добиваться досрочных выборов и оказывать поддержку другим политическим партиям.