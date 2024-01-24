Фицо приехал в Ужгород на переговоры со Шмыгалем

Премьер-министр Украины заявил, что рассчитывает на "конструктивный и практичный диалог"

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прибыл в Ужгород на переговоры с украинским коллегой Денисом Шмыгалем, на которых намеревается сообщить властям Украины о прекращении военной помощи.

Шмыгаль написал в Telegram-канале, что рассчитывает на "конструктивный и практичный диалог". Однако Фицо ранее заявил, что на этой встрече сообщит собеседнику о том, что Словакия прекратит военную помощь Украине и не поддерживает ее планы присоединиться к НАТО. По словам словацкого премьера, Братислава готова воспользоваться правом вето в Североатлантическом альянсе, так как возможное вступление Украины в блок рискует стать "фундаментом третьей мировой войны".

Фицо также подчеркивал, что если говорить о планах вступления Украины в ЕС, то Киев "должен выполнять условия", предъявляемые ко всем государствам-кандидатам. Также словацкий премьер сказал, что "Украина находится под полным контролем и влиянием США".

Между тем словацкая газета Korzár проинформировала, что встреча Фицо и Шмыгаля проходит без участия журналистов. Политики не планируют по ее итогам пресс-конференцию. В Ужгороде Фицо сопровождают министры обороны и иностранных дел, а также вице-премьер словацкого правительства Петер Кмец.