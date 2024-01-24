Сийярто приветствовал победу Трампа на первичных выборах в Нью-Гэмпшире

Как отметил глава венгерского МИД, бывший президент США занимает первое место среди кандидатов в президенты от оппозиции

БУДАПЕШТ, 24 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто приветствовал победу бывшего президента США Дональда Трампа на первичных выборах Республиканской партии в штате Нью-Гэмпшир.

"Дональд Трамп занимает первое место среди кандидатов в президенты от оппозиции, победив и в Айове, и в Нью-Гэмпшире. Все образуется" - написал глава МИД в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Правительство Венгрии давно симпатизирует экс-президенту США и открыто желает ему возвращения в Белый дом после победы на выборах в ноябре 2024 года. 16 января премьер-министр Виктор Орбан заявил по поводу успеха Трампа на собраниях активистов Республиканской партии в штате Айова, что это была "давно ожидаемая победа".

Трамп в свою очередь называет Орбана сильным лидером и отличным парнем. В то же время у премьер-министра Венгрии сложились напряженные отношения с администрацией демократа Джо Байдена. Соединенные Штаты не одобряют позицию Венгрии по ряду международных вопросов, в том числе по Украине, а Будапешт обвиняет Вашингтон в попытках вмешательства во внутренние дела и поддержке политической оппозиции.

С собраний партийных активистов в Айове и первичных выборов в Нью-Гэмпшире начался отбор кандидатов от республиканцев на президентских выборах в США, которые состоятся 5 ноября. 25 апреля 2023 года нынешний хозяин Белого дома Джо Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Его предшественник Трамп сообщил о вступлении в предвыборную борьбу в ноябре 2022 года и считается фаворитом гонки за выдвижение кандидатом в президенты от Республиканской партии.

По данным газеты The New York Times, после обработки 75% бюллетеней Трамп набирает по итогам первичных выборов в Нью-Гэмпшире 55% голосов, его единственная соперница среди республиканцев - бывший постпред США при ООН и экс-губернатор штата Южная Каролина Никки Хейли - 43,6%. В Айове Трамп заручился поддержкой 51% однопартийцев, Хейли - 19,1%.