На Украине предъявили обвинения главе российской КТРВ

Бориса Обносова обвинили в пособничестве в агрессии против Украины

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинения генеральному директору корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) Борису Обносову.

"Служба безопасности собрала доказательную базу на генерального директора российской корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Бориса Обносова. <...> На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Обносову о подозрении", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале службы.

Служба заявила, что Обносову предъявлено обвинение по статье о пособничестве в агрессии против Украины, решается вопрос об объявлении в международный розыск.

СБУ также утверждает, что правоохранители осуществляют действия, направленные на "выявление, блокирование и дальнейшее взыскание в доход Украины" неназванных иностранных активов, которые якобы могут принадлежать Обносову.