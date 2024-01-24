Главным элементом предстоящих маневров НАТО в Польше станет форсирование Вислы

Всего в учениях Dragon-24 примут участие около 15 тыс. военнослужащих республики, отметили в Минобороны Польши

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Главным элементом учений армии Польши Dragon-24 станет форсирование Вислы польскими войсками совместно с подразделениями союзных армий, а также оперативная переброска по всей территории Польши гусеничных и колесных боевых машин. Об этом сообщается на сайте польского министерства национальной обороны.

"Ключевыми элементами [учений] станет переправа союзных войск через Вислу, - говорится в документе. - В числе прочего это будет означать, что колесные и гусеничные военные машины будут передвигаться по общественным дорогам на всей территории Польши".

Всего в учениях Dragon-24 будут участвовать около 15 тыс. польских военнослужащих, включая мотопехоту, бронетанковые войска и части специального назначения. Маневры будут проводиться в рамках крупнейших учений НАТО Steadfast Defender 2024 и запланированы на конец февраля - начало марта.

Всего в учениях Dragon-24 будут задействованы около 20 тыс. военных из 10 государств НАТО и 3 500 единиц техники.