Эксперт: США ищут способы остановить распространение влияния России в Африке

Как считает депутат Национального переходного совета Мали Алиу Тункара, Соединенные Штаты сейчас проявляют активность в странах, где долгое время были сильны позиции профранцузских элитных кланов и групп

РАБАТ, 24 января. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. США ищут различные способы, чтобы остановить распространение влияния и популярности России в Африке, в том числе в регионе Сахель. Такое мнение в телефонной беседе с корреспондентом ТАСС выразил малийский политик и общественный деятель, член Центрального бюро Высшего совета малийцев зарубежья, депутат Национального переходного совета (парламента) Мали Алиу Тункара.

"США в настоящее время ищут различные способы, чтобы преградить путь распространению влияния и популярности России в Африке, в том числе в регионе африканского Сахеля. США, в частности, ищут возможности для размещения своих военных беспилотников в ряде стран Африки якобы для противодействия террористическим группировкам. Но истинная цель таких намерений - это создать преграды для распространения российского влияния в Сахеле и Западной Африке", - отметил собеседник агентства.

"Африканские страны увидели, что Франция и подконтрольная им Сахельская группа пяти ничего не смогли сделать с усилением экстремизма и терроризма в регионе. Уход из Мали войск Франции, вывод контингента Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали стал, без сомнения, положительным событием", - добавил он.

"На этом фоне сотрудничество с Россией принесло реальные плоды, например в Мали, где удалось разгромить основные очаги терроризма, вернуть под контроль малийского правительства и армии город Кидаль, который долгое время был оплотом боевиков. Африканские страны стали понимать, что Россия, в отличие от Запада, дает им самое главное - она гарантирует безопасность", - подчеркнул Тункара.

Цель США - африканские элиты

По мнению малийского политика, США сейчас проявляют активность в странах, где долгое время были сильны позиции профранцузских элитных кланов и групп. "Например, в рамках нынешнего африканского турне госсекретарь США Энтони Блинкен посещает Республику Кот-д'Ивуар, которая всегда имела тесные связи с Парижем", - отметил собеседник ТАСС.

"Сейчас идет серьезная борьба в регионе Сахеля, и я думаю, что США будут вести себя жестче, чем Франция. Вашингтон будет стремиться влиять на элиты африканских стран, однако войти в доверие к народным массам американцам будет крайне сложно", - полагает он.

В программу африканского турне Блинкена 21-26 января входит посещение Нигерии, Кабо-Верде, Кот-д'Ивуара и Анголы. Среди тем обсуждений перспективы развития сотрудничества в экономике и безопасности.

"В условиях острого соперничества крупных держав в Африке важную роль может сыграть созданный в сентябре 2023 года Альянс государств Сахеля, в который вошли Буркина-Фасо, Мали и Нигер. Его основой является сфера обороны и безопасности. Но альянс нуждается в сотрудничестве с Россией в других областях, в частности в энергетике и сельском хозяйстве. Например, если помочь Мали обработать ее огромные земли, то она могла бы прокормить всю Западную Африку", - убежден Тункара.

Планы размещения беспилотников

В начале января газета The Wall Street Journal написала, что США рассматривают возможность разместить свои военные беспилотники в ряде стран Африки, расположенных на берегу Атлантического океана, чтобы помешать распространению в регионе террористических группировок "Исламское государство" и "Аль-Каида" (запрещены в РФ).

По сведениям издания, Вашингтон ведет "предварительные переговоры", которые позволят американским невооруженным разведывательным беспилотникам использовать аэродромы в Гане, Кот-д'Ивуаре и Бенине. Эти беспилотники призваны дать США возможность отслеживать перемещения боевиков и предоставлять информацию местным военным.