ХАМАС настаивает на прекращении повторных арестов освобожденных палестинцев

ХАМАС обвинило израильские власти в намеренном повторном аресте подростка Юсефа аль-Хатыба, который, по утверждению движения, "был освобожден в рамках недавней сделки по обмену, достигнутой в ноябре прошлого года при посредничестве Египта и Катара"

КАИР, 24 января. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС выступило с требованием прекратить повторные аресты палестинцев, освобожденных в рамках предыдущих договоренностей с израильскими властями об обмене заложников на заключенных в тюрьмах Израиля. Об этом говорится в заявлении движения, опубликованном в Telegram-канале.

В нем ХАМАС обвинило израильские власти в намеренном повторном аресте подростка Юсефа аль-Хатыба, который, по утверждению движения, "был освобожден в рамках недавней сделки по обмену, достигнутой в ноябре прошлого года при посредничестве Египта и Катара". ХАМАС призвало египетских и катарских представителей "срочно вмешаться, чтобы освободить юношу", и "оказать давление на оккупационные власти, чтобы они прекратили повторные аресты освобожденных [по недавним соглашениям] и придерживались договоренностей".

Ответственность за последствия повторных арестов освобожденных по ноябрьской сделке палестинцев ХАМАС полностью возложило на израильские власти.

О причинах повторного ареста аль-Хатыба движение не сообщило.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося массовыми убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.