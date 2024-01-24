Комитет нацбезопасности Киргизии отказал агентству 24.kg в снятии ареста с офиса

Как отметили в агентстве, редакции неизвестно, на каком основании опечатан офис

БИШКЕК, 24 января. /ТАСС/. Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии отказал руководству информагентства 24.kg в удовлетворении ходатайства о доступе в офис редакции. Об этом сообщается на сайте агентства.

Ранее руководство 24.kg подало ходатайство о снятии ареста с офиса. В агентстве отмечают, что редакции неизвестно, на каком основании опечатан офис. На сайте 24.kg разместили фото документа, который свидетельствует о том, что ходатайство отклонено.

15 января в офисе 24.kg прошли обыски. Гендиректора Асель Оторбаеву и шеф-редакторов Махинур Ниязову и Антона Лымаря забрали на допрос в ГКНБ. В отношении информагентства возбуждено уголовное дело по статье 407 (пропаганда войны). Согласно информации в телеграм-канале агентства, дело возбудили из-за некой публикации, однако из-за какой именно, не уточняется. Позже гендиректора и шеф-редакторов еще раз вызывали на допрос. Представители местных СМИ и медиаорганизаций выпустили обращение в связи с обысками в агентстве и заявили, что прошедший обыск - это проявление вмешательства в права граждан на свободу слова и доступ к информации.