СМИ: Фицо пригласил Шмыгаля посетить Словакию

По информации портала pravda.sk, премьер-министр республики в Ужгороде передал украинцам список гуманитарной помощи

БРАТИСЛАВА, 24 января. /ТАСС/. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо побывал в Ужгороде на Украине и пригласил главу правительства этой страны Дениса Шмыгаля посетить с визитом Словакию. Об этом сообщил новостной портал pravda.sk.

В сообщении говорится, что Фицо побывал в Ужгороде, где он передал украинцам список гуманитарной помощи, которую может предоставить Словакия, а Шмыгаля пригласил посетить Словакию.

"Между нами существуют разногласия, но такова политическая жизнь. Это ничего не меняет в том, что мы хотим вам помочь", - привел портал слова Фицо.

Ранее газета Korzar проинформировала, что встреча Фицо и Шмыгаля проходит без участия журналистов. Политики не планируют по ее итогам пресс-конференцию. В Ужгороде Фицо сопровождают министры обороны и иностранных дел, а также вице-премьер словацкого правительства Петер Кмец.