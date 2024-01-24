Эксперт назвал армию Нидерландов несоответствующей требованиям НАТО

Амстердам должен срочно инвестировать в производство боеприпасов и оборудования, заявил научный сотрудник Института международных отношений "Клингендаль" Дик Зандей

ГААГА, 24 января. /ТАСС/. Нидерландская армия "не отвечает требованиям НАТО". Такое мнение выразил в интервью телевизионной программе Nieuwsuur научный сотрудник Института международных отношений "Клингендаль" Дик Зандей.

"У нас отсутствуют ключевые возможности", - отметил он. По словам эксперта, конфликт на Украине четко показал, что солдаты и количество боеприпасов имеют большое значение даже в XXI веке. "Можно сказать, что мы заново открыли для себя войну на суше", - сказал Зандей.

Поэтому, по его мнению, Нидерланды должны срочно инвестировать значительные объемы средств в производство боеприпасов и оборудования. "Нашей продукции уже слишком мало, чтобы поставлять ее в достаточном количестве на Украину, - заметил специалист. - Как и Россия, мы должны иметь возможность отдавать предпочтение определенным отраслям - например, в приоритетном порядке отправлять сырье в оборонную промышленность".

Кроме того, Зандей считает необходимым увеличить численность армии королевства. В 1990 году в армии Нидерландов насчитывалось 250 тыс. человек: около 50 тыс. призывников, столько же профессиональных военных и около 150 тыс. резервистов. Сейчас армия насчитывает менее 50 тыс. человек: около 41 тыс. профессиональных военных и почти 7 тыс. резервистов.

"Обязательная служба в армии в ограниченной форме" является единственным решением в данной ситуации, полагает Зандей. В то же время он признал, что в настоящее время в нидерландском обществе эта идея имеет мало поддержки.