В Приднестровье на митинг против давления со стороны Кишинева вышли около 50 тыс. человек

Мероприятие прошло без происшествий, сообщило МВД Приднестровья

КИШИНЕВ, 24 января. /ТАСС/. Около 50 тыс. жителей Приднестровья приняли участие в митинге против давления на непризнанную республику со стороны Кишинева. Об этом сообщило МВД Приднестровья.

"Приняли участие порядка 50 тыс. человек. Мероприятие прошло в штатном режиме, без происшествий", - проинформировала пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале по итогам демонстрации.

Инициаторами выступили профсоюзные организации Приднестровья. Участники акции принесли с собой флаги Приднестровья и транспаранты с лозунгами: "Молдова! Прекрати грабить народ Приднестровья", "Нет блокаде", "Вы остановили наши предприятия", "Не будем платить дань". В митинге приняли участие президент Приднестровья Вадим Красносельский, председатель Верховного совета Александр Коршунов и глава правительства Александр Розенберг, депутаты и общественники.

Демонстранты прошли по главной улице Тирасполя к площади Суворова, где состоялся митинг. "Сегодня мы собрались, чтобы выразить наш консолидированный народный протест против произвола. <...> Молдова залезает в карман каждого из нас, ворует у приднестровских предприятий, трудовых коллективов, пенсионеров, молодежи, у всех и при этом стремится в Европу, называя экономическую блокаду Приднестровья и двойное налогообложение наших предприятий европейскими ценностями", - сказал перед собравшимися председатель Федерации профсоюзов Приднестровья Виктор Иванченков.

Ранее власти Приднестровья обвинили руководство Молдавии в незаконном налогообложении товаров, которые импортируют предприятия региона. МИД Приднестровья направил заявление участникам переговорного формата "пять плюс два" (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина, а также наблюдатели от ЕС и США). После решения Киева закрыть приднестровский участок границы с Молдавией товары в Приднестровье могут поступать только через контролируемую Кишиневом территорию. Ранее в Тирасполе неоднократно обвиняли Кишинев в использовании уязвимого положения для давления.