Численность "зеленых" растет в ФРГ на фоне протестов против правого экстремизма

В 2023 году численность партии росла в среднем на 700 человек в месяц

БЕРЛИН, 24 января. /ТАСС/. Число членов немецкой партии "Союз-90"/"зеленые" быстро растет с начала года на фоне масштабных протестов против партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) и правого экстремизма. Об этом сообщило агентство DPA.

"С начала января более 2,6 тыс. новых участников вступили в нашу партию", - заявила агентству член совета "зеленых" Эмили Бюнинг. В 2023 году численность партии росла в среднем на 700 человек в месяц, добавила она. В последний раз столь сильный рост популярности наблюдался во время избирательной кампании в Бундестаг в 2021 году. По состоянию на конец 2022 года "зеленые" насчитывали 126 451 участника.

В минувшие выходные по всей Германии прошли многочисленные акции против правого экстремизма и АдГ. В них приняли участие около 1 млн человек. Поводом для манифестаций послужила недавняя утечка в СМИ информации о тайной встрече правых экстремистов, на которой они обсуждали планы по депортации 2 млн человек из Германии. По данным портала Correctiv, встреча с участием двух десятков человек состоялась в ноябре 2023 года недалеко от Потсдама. На ней якобы присутствовали несколько членов АдГ. Там также были, по версии портала, представители неонацистских и крайне консервативных групп.