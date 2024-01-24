СМИ: США рассматривают возможность полного вывода войск из Сирии

По данным журнала Foreign Policy, Белый дом больше не заинтересован в миссии США в Сирии, которую "считает ненужной"

ВАШИНГТОН, 24 января. /ТАСС/. Вашингтон рассматривает возможность полного вывода американских войск с территории Сирии. Об этом сообщил журнал Foreign Policy со ссылкой на четырех должностных лиц в Госдепартаменте и Пентагоне.

По их данным, Белый дом больше не заинтересован в миссии США в Сирии, которую "считает ненужной". В настоящее время в американской администрации ведется обсуждение, когда и каким образом могут быть выведены войска, хотя окончательное решение пока не принято.

В Министерстве обороны США просьбу ТАСС прокомментировать публикацию Foreign Policy переадресовали в Белый дом. Ни Белый дом, ни Госдепартамент не ответили пока на аналогичный запрос ТАСС.

По словам источников журнала, одним из путей вывода американских войск может стать соглашение о сотрудничестве между сирийскими властями и курдским альянсом "Силы демократической Сирии" (СДС) для противостояния террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Авторы публикации полагают, что такое соглашение невозможно ввиду невыполнимости условий и из-за того, что власти Сирии и СДС "далеко не являются естественными союзниками".

Журнал отмечает, что возможный вывод войск США "спровоцирует хаос и стремительный всплеск террористических угроз". Тем не менее, как пишет издание, в политических кругах США сложилось четкое ощущение, что этот вопрос активно рассматривается и уже воспринимается как неизбежность.

24 января спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев заявил журналистам, что Россия пока не видит намерений США вывести свой воинский контингент из Сирии. С 2015 года Пентагон создал на территории республики девять военных баз. Крупнейшая из них находится в Телль-Бейдаре (провинция Хасеке).