Комитет Сената рекомендовал утвердить Кэмпбелла на должность первого замгоссекретаря США

Курт Кэмпбелл с января 2021 года занимал должность координатора по делам Индийского и Тихоокеанского регионов в Совете национальной безопасности Белого дома

ВАШИНГТОН, 24 января. /ТАСС/. Комитет по иностранным делам Сената Конгресса США рекомендовал утвердить Курта Кэмпбелла на должность первого заместителя госсекретаря США. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе комитета.

"Да, кандидатура одобрена", - сказал представитель комитета.

Президент США Джо Байден выдвинул Кэмпбелла на пост первого заместителя госсекретаря в ноябре прошлого года. Чиновник с января 2021 года занимал должность координатора по делам Индийского и Тихоокеанского регионов в Совете национальной безопасности Белого дома. На слушаниях в комитете Сената по иностранным делам, посвященных рассмотрению его кандидатуры, Кэмпбелл заявлял, что конфликт на Украине "более не является региональным", называл Иран "стратегическим заклятым врагом", которого необходимо изолировать, а также упоминал о важности дальнейшего усиления сдерживания КНДР Вашингтоном.

После ухода в конце июля с госслужбы Уэнди Шерман пост первого заместителя главы внешнеполитического ведомства США остается вакантным. Временно исполняющей обязанности первого замгоссекретаря является Виктория Нуланд. Последняя работает с мая 2021 года заместителем госсекретаря США по политическим делам.