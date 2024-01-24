Эрдоган и Раиси выступили за срочные шаги для обеспечения мира в Газе

Президенты Турции и Ирана также согласились с тем, что важно избегать шагов, которые будут еще больше угрожать безопасности и стабильности региона

СТАМБУЛ, 24 января. /ТАСС/. Турция и Иран выступают за скорейшее урегулирование кризиса в секторе Газе мирными средствами. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Анкаре по итогам переговоров с иранским коллегой Эбрахимом Раиси. Трансляцию вел телеканал TRT Haber.

"На состоявшихся переговорах мы детально обсудили региональные и международные вопросы, прежде всего ситуацию в Газе. Мы согласились с тем, что важно избегать шагов, которые будут еще больше угрожать безопасности и стабильности нашего региона. Мы обсудили необходимость прекращения бесчеловечных атак Израиля на Газу и принятия срочных мер для установления справедливого и прочного мира", - сказал Эрдоган.