НАТО, Польша, США и Украина определены недружественными в новой военной доктрине Минска

Заместитель начальника факультета Генерального штаба Военной академии страны Андрей Богодель отметил, что Минск готов развивать отношения со странами глобального Юга

МИНСК, 24 января. /ТАСС/. Обновленная военная доктрина Белоруссии определяет в качестве недружественных Минску стран и организаций Польшу, США, Украину и НАТО. Об этом заявил заместитель начальника факультета Генерального штаба Военной академии Белоруссии полковник Андрей Богодель в интервью агентству БелТА, видеозапись которого размещена на YouTube-канале.

"В военной доктрине показано, как сегодня складывается военно-политическая обстановка. <...> Мы [и ранее] четко знали, кто наши ближайшие союзники, мы четко знали, откуда ждать какие пакости и где могут возникнуть какие нюансы. Но сегодня это прежде всего адресность <...> того, кого мы видим недружественными государствами и союзами. Это прежде всего блок НАТО, Соединенные Штаты Америки, Великобритания, это страны Прибалтики, Польша и Украина", - сказал полковник.

Он подчеркнул, что в Минске отделяют "то, что творят политики, которые пытаются ввергнуть" мир в третью мировую войну, и народы зарубежных стран, с которыми в Белоруссии дружат и ведут себя открыто.

"Мы четко определились, кто является нашими союзниками: Российская Федерация в рамках Союзного государства, это ОДКБ и СНГ", - сообщил Богодель.

Говоря о странах и организациях, с которыми Минск готов в первую очередь развивать отношения, замначальника факультета Военной академии назвал страны глобального Юга. "В том числе мы пытаемся рассматривать возможность сотрудничества с такими организациями, например, как ОБСЕ, что немаловажно", - отметил полковник.

Совет безопасности Белоруссии постановлением от 6 марта 2023 года "в связи с изменением военно-стратегической обстановки" поручил Минобороны страны начать разработку новой военной доктрины. Проект документа будет вынесен на утверждение Всебелорусского народного собрания, ближайшее заседание которого должно состояться в конце апреля. Действующая военная доктрина Белоруссии была утверждена в июле 2016 года.